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11:31 (мск), источник: Actualitati.md

Председатель Народного Собрания Гагаузии заявил об отставке

Александр Тарнавский заявил об уходе с поста председателя Народного собрания Гагаузии (НСГ). По словам Тарнавского, это решение связано с незнанием гагаузского языка, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

О своем решении покинуть пост председателя шестого законодательного органа Тарнавский решил объявить весьма интересным способом — он записал видеообращение для депутатов НСГ.

— Ухожу с поста по единственной причине — я не владею гагаузским языком. Считаю, что Народное собрание Гагаузии должно работать в соответствии с законом. Неправильно начинать работу с нарушения основных постулатов, — заявил Тарнавский.

Уходящий председатель выразил благодарность тем депутатам, которые поддержали его кандидатуру в ходе выборов 20 января.

Хотелось сделать много полезного для автономии. Но никакие благие намерения не должны превалировать над законом. Уверен, что законодательный орган автономии должен возглавить человек, который владеет гагаузским языком, является патриотом и будет отстаивать полномочия автономии, — пояснил свое решение Александр Тарнавский.

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