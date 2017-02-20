Председатель Народного Собрания Гагаузии заявил об отставке

О своем решении покинуть пост председателя шестого законодательного органа Тарнавский решил объявить весьма интересным способом — он записал видеообращение для депутатов НСГ.

— Ухожу с поста по единственной причине — я не владею гагаузским языком. Считаю, что Народное собрание Гагаузии должно работать в соответствии с законом. Неправильно начинать работу с нарушения основных постулатов, — заявил Тарнавский.

Уходящий председатель выразил благодарность тем депутатам, которые поддержали его кандидатуру в ходе выборов 20 января.

Хотелось сделать много полезного для автономии. Но никакие благие намерения не должны превалировать над законом. Уверен, что законодательный орган автономии должен возглавить человек, который владеет гагаузским языком, является патриотом и будет отстаивать полномочия автономии, — пояснил свое решение Александр Тарнавский.