Горсовет определил своих представителей в комиссию для выборов мэра Омска

Напомним, в комиссию войдут 12 человек — шестеро от губернатора и шестеро от горсовета. В свою очередь, интересы горсовета будут защищать представители каждой из четырех фракций и двое почетных граждан Омска.

Ожидаемо, представителями в комиссии стали руководители фракций в горсовете: Николай Чираков от единороссов, Леонид Михайленко от коммунистов, Алексей Ложкин от ЛДПР и Валентина Матвеенко от «Справедливой России».

Почетными гражданами в комиссии, как ранее и сообщал «СуперОмск», стали экс-ректор ОмГМУ Александр Новиков и директор летно-технического колледжа Анатолий Якуш.

Предполагается, что работа комиссии начнется в начале марта — она может начать работать в составе от семи членов. После публикации решения о конкурсе претенденты на пост мэра смогут подать заявки в течение 20 дней, далее последует проверка и регистрация заявлений и собеседования каждого из кандидатов с членами конкурсной комиссии, по итогам которого должны быть выбраны как минимум два претендента на пост мэра. Прошедшие отбор комиссии кандидаты будут рассматриваться на заседании горсовета, градоначальника депутаты выберут посредством поименного голосования. За будущего мэра должны проголосовать не меньше половины от установленной численности — как минимум 21 человек.

Изменения в устав города о процедуре выборов по новой системе будут внесены в марте.