Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников».

«В своем выступлении Галина Николаевна (Карелова, зампредседателя Совета Федерации — прим. ТАСС) сказала очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», — сказала министр.

«Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории», — подчеркнула Васильева.