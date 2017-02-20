Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Умерла известная актриса, народная артистка России
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Известная российская актриса скончалась после долгой болезни
"Киборги" напали на ополченцев под Донецком (фото)
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов обратился к Бузовой
Шоколад и черная икра: Сябитова отметила юбилей
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
В два раза больше «Кузнецова»: СМИ о новейшем авианосце РФ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12:49 (мск), источник: ТАСС

Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным

Глава Минобрнауки отметила, что этот вопрос требует обсуждения.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ЕГЭ по истории России должен быть в списке обязательных. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пленарном заседании всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников».

«В своем выступлении Галина Николаевна (Карелова, зампредседателя Совета Федерации — прим. ТАСС) сказала очень важную мысль о том, что по российской истории должен быть единый государственный экзамен. Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он должен быть обязателен», — сказала министр.

«Конечно, этот вопрос требует обсуждения, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории», — подчеркнула Васильева.

Комментарии
5
Сергей Саморуков
Зачем ? История России постоянно переписывается под очередного Вождя . Уже дети считают , что в Отечественную войну награждали Георгиевскими крестами .т.к. в праздник всем вешают Георгиевскую ленточку . Это ж пипец . Про Гвардейскую , которая была , им и не говорят . Уже РПЦ в фаворе , забыв про крепостное право ими поддерживаемое и поддержку Гитлера , как "защитника веры" (Псковская духовная миссия ) . Так какую историю детям сдавать ??? Сталинскую? Хрущёвскую ? Брежневскую ? Ельцинскую ? Путинскую? Истинной-то НЕТ, ибо принципиальных людей у нас просто истребляют , а подхалимы строчат любое под заказ .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Юра+Ира=Л...!
Нужно вернуть в школы УСТНЫЙ экзамен по всем предметам!А не это уродливое "поставьте галочку"..
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Александр д
давно пора того кто ег пропихнул а это есть безграмотный юрист гнать в шею
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Единому государственному экзамену исполнилось 10 лет
9 февраля© Ньюстюб
Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в битве под Сталинградом
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Прокурор Черногории: госорганы РФ стоят за попыткой переворота
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Малайзия отозвала посла из КНДР из-за убийства Ким Чен Нама
СМИ: Донбасс скупает в России мясо и пиво
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Жители Подмосковья заплатят за ремонт подъездов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь