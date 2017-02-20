На пост главы Елховского района претендует 12 человек

В последний момент о своем желании возглавить муниципалитет конкурсную комиссию уведомили инженер по техническому надзору ООО «ЕвроКонт» Александр Онучкин, инженер-конструктор РКЦ «Прогресс» Сергей Прудников, доцент кафедры уголовного права и криминологии Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева Наиль Идрисов и замдиректора по инновациям ООО «Самэнвиро» Владимир Афиногентов.

Напомним, ранее документы представили начальник экспертно-криминалистического направления отделения МВД по Елховскому району Артем Абакумов, учредитель ООО «Профстрой проект» Исмагиль Латыпов, начальник команды ведомственной охраны филиала ФГУП «Связь-безопасность» управления ведомственной охраны по Самарской области Нурислям Камалиев, замдиректора ЧОП «Глобус» Александр Тихомиров, заместитель главы района по социальным вопросам Наталья Павлова.

Также за кресло главы района готовы побороться секретарь местного отделения КПРФ Антонина Альдебенева, директор Центра МТО и эксплуатации зданий образовательных учреждений района Алексей Шлаев и консультант департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области Елена Пивсаева.