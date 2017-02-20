На пост главы Елховского района претендует 12 человек
В субботу, 18 февраля, завершился прием документов на конкурс на замещение должности главы Елховского района. В окончательный список вошли 12 человек.
В субботу, 18 февраля, завершился прием документов на конкурс на замещение должности главы Елховского района. В окончательный список вошли 12 человек.
В последний момент о своем желании возглавить муниципалитет конкурсную комиссию уведомили инженер по техническому надзору ООО «ЕвроКонт» Александр Онучкин,
Напомним, ранее документы представили начальник
Также за кресло главы района готовы побороться секретарь местного отделения КПРФ Антонина Альдебенева, директор Центра МТО и эксплуатации зданий образовательных учреждений района Алексей Шлаев и консультант департамента стратегического планирования и развития отрасли министерства культуры Самарской области Елена Пивсаева.