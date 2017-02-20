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12:50 (мск), источник: ТАСС

Советовавший меньше питаться уральский депутат подозревается в сокрытии доходов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутат Заксобрания Свердловской области Илья Гаффнер, получивший ранее широкую известность советом поменьше питаться в кризис и признанный в прошлом году банкротом, подозревается в сокрытии доходов. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова.

Источник: ТАСС

«Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга подала два иска к Гаффнеру и подозревает его в сокрытии доходов», — сказала Канатова.

По ее словам, в июле 2016 года Гаффнер как физическое лицо был признан банкротом. «Он должен был сразу передать банковские карточки конкурсному управляющему, однако это сделал только 21 сентября. Кроме того, он все это время получал зарплату. Гаффнер попросил, чтобы денежные средства выдавались ему на руки, хотя они должны были быть прозрачными, так как в отношении него была запущена процедура банкротства», — пояснила она.

Канатова отметила, что мимо конкурсной массы, куда должны поступать все доходы банкрота и из которой должны выплачиваться долги кредиторам, прошло более 400 тыс. рублей. Также прокуратура настаивает на привлечении к ответственности Гаффнера за воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, который несколько месяцев добивался передачи ему банковских карт должника. «По данным фактам в отношении Гаффнера возбуждено административное дело», — сказала Канатова.

В июле суд признал Гаффнера банкротом по иску Россельхозбанка. Областное УФССП ранее в связи с задолженностью в 196 млн рублей ограничивало выезд Гаффнеру за рубеж.

Совет жителям России поменьше питаться в кризис Гаффнер озвучил в январе 2015 года.

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