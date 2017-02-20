В Челябинской области утверждена концепция «единого окна» для бизнеса

Соответствующее решение принято сегодня, 20 февраля, на совещании по формированию практики «одного окна» для предпринимателей, которое провел глава региона.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона,

Планируется, что фонд развития малого и среднего предпринимательства области объединит в единую структуру все институты поддержки бизнеса: центры предоставления гарантий, микрофинансирования, поддержки предпринимательства и экспорта, инжиниринга, бизнес-инкубатор и МФЦ для бизнеса. Они будут находиться на одной площадке в Челябинске и оказывать 270 услуг.

«Предприниматель сможет выбрать удобный способ получения услуги — прийти в фонд самостоятельно, позвонить по номеру “горячей линии”, обратиться через сайт, социальные сети или через мобильное приложение, — пояснил генеральный директор фонда Артур Юсупов. — Заявка сразу же попадает в единую CRM-систему, за ней закрепляется конкретный исполнитель, и предприниматель может сам контролировать процесс исполнения».

В муниципалитетах региона на базе многофункциональных центров откроются «единые окна» для бизнеса, куда предприниматели смогут подать документы на получение выбранных услуг.

Пока окна для предпринимателей пока принимают документы по ограниченному спектру услуг. Борис Дубровский поручил Артуру Юсупову ускорить эту работу. «Если окно уже функционирует, у представителей бизнеса в территории должна быть возможность подать документы на получение любой услуги, оказываемой фондом и всеми институтами, которые он объединяет», — уточнил губернатор.

В настоящее время окна для предпринимателей уже работают в МФЦ Челябинска, Магнитогорска, Миасса и Златоуста. Планируется их открыть также в Карталах, Троицке, Копейске, Еманжелинске, Кыштыме, Сатке и Усть-Катаве.

«Предполагается, что это место станет точкой притяжения бизнеса, но не только за деньгами и услугами, но и за обменом идеями и опытом, — уточнил заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров. — Каждый день здесь будут проходить обучающие семинары, тренинги для начинающих предпринимателей, экспортеров, представителей бизнеса, которые стремятся к развитию».