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12:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Онорин покинул пост главы спорткомитета Перми

Глава спорткомитета администрации Перми Дмитрий Онорин сегодня оставил свой пост. Об этом «Ъ» сообщили в городской администрации.

По данным «Ъ», господин Онорин получил предложение о трудоустройстве в одну из строительных компаний Перми.

Дмитрий Онорин возглавил спорткомитет в середине 2015 года, одной из основных задач, поставленных перед ним руководством администрации, была задача по завершению строительства и вводу в эксплуатацию ФОК «Победа».

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