Дмитрий Онорин покинул пост главы спорткомитета Перми

По данным «Ъ», господин Онорин получил предложение о трудоустройстве в одну из строительных компаний Перми.

Дмитрий Онорин возглавил спорткомитет в середине 2015 года, одной из основных задач, поставленных перед ним руководством администрации, была задача по завершению строительства и вводу в эксплуатацию ФОК «Победа».