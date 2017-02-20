Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов не будет присутствовать на дне памяти Бориса Немцова
Нижний Новгород. 20 февраля.
Нижний Новгород. 20 февраля.
Как сообщил 20 февраля по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода глава администрации города Сергей Белов, он будет находиться в отпуске во время прохождения памятных мероприятий в честь убитого в феврале 2015 года политика Бориса Немцова,
При этом Сергей Белов не стал комментировать планируемый митинг в память Бориса Немцова ни положительно, ни отрицательно. «Как я могу к этому относиться? Это губернатор, который был у нас. Это реальность», — добавил
Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова 26 февраля. Он пройдёт от кинотеатра «Октябрь» по ул. Б. Покровской до Театральной площади. Старт назначен на 15:00. Завершится акция памяти митингом. Организаторы ожидают, что в марше примут участие 500−700 человек.
Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около 23:40 мск на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, где он прогуливался с девушкой. К ним подъехал автомобиль, из которого неизвестные произвели не менее