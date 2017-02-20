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12:35 (мск), источник: НТА-Приволжье

Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов не будет присутствовать на дне памяти Бориса Немцова

Нижний Новгород. 20 февраля. НТА-Приволжье — Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов не будет присутствовать на дне памяти Бориса Немцова.

Как сообщил 20 февраля по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода глава администрации города Сергей Белов, он будет находиться в отпуске во время прохождения памятных мероприятий в честь убитого в феврале 2015 года политика Бориса Немцова, экс-губернатора Нижегородской области.

При этом Сергей Белов не стал комментировать планируемый митинг в память Бориса Немцова ни положительно, ни отрицательно. «Как я могу к этому относиться? Это губернатор, который был у нас. Это реальность», — добавил сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова 26 февраля. Он пройдёт от кинотеатра «Октябрь» по ул. Б. Покровской до Театральной площади. Старт назначен на 15:00. Завершится акция памяти митингом. Организаторы ожидают, что в марше примут участие 500−700 человек.

Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года около 23:40 мск на Большом Москворецком мосту в центре Москвы, где он прогуливался с девушкой. К ним подъехал автомобиль, из которого неизвестные произвели не менее семи-восьми выстрелов; четыре пули попали в спину Немцова, смертельно его ранив.

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