Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов не будет присутствовать на дне памяти Бориса Немцова

Как сообщил 20 февраля по итогам оперативного совещания в мэрии Нижнего Новгорода глава администрации города Сергей Белов, он будет находиться в отпуске во время прохождения памятных мероприятий в честь убитого в феврале 2015 года политика Бориса Немцова, экс-губернатора Нижегородской области.

При этом Сергей Белов не стал комментировать планируемый митинг в память Бориса Немцова ни положительно, ни отрицательно. «Как я могу к этому относиться? Это губернатор, который был у нас. Это реальность», — добавил сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода согласовала проведение марша памяти Бориса Немцова 26 февраля. Он пройдёт от кинотеатра «Октябрь» по ул. Б. Покровской до Театральной площади. Старт назначен на 15:00. Завершится акция памяти митингом. Организаторы ожидают, что в марше примут участие 500−700 человек.