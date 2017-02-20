Калмык объясняет, что будет с долгом Приднестровья

Октавиан Калмык не стал комментировать некоторые спекуляции российской прессы по поводу отказа Газпрома в реструктуризации исторического долга за газ. Он уточнил, что этот долг тянется с 90-х годов, и большая часть — это штрафные санкции, пересмотра и реструктуризации которых добивается сейчас наша страна.

«Что касается властей Приднестровья, это предмет, который отражен во всех счетах-фактурах, которые мы получаем от Газпрома. Этот отдельный учет ведется долгое время и никоим образом не является предметом переговоров. Конечно, эти долги, я имею в виду обе стороны, представляют собой некоторые риски для Молдовы, но они незначительны».

Октавиан Калмык напомнил, что в течение 2017−2018 гг. необходимо внедрить третий энергетический пакет, утвержденный парламентом в начале этого года.

«Это предполагает реструктуризацию всего пакета компаний, находящихся в подчинении Молдовагаз. Так, должны появиться компании, специализирующиеся на транспортировке, распределении и подаче газа. Теперь у нас есть такая “материнская” структура с дочерними компаниями по регионам, но они будут реорганизованы на основе других принципов. С другой стороны, должна быть пересмотрена форма отражения в бухгалтерских документах этого долга восточных районов Республики Молдова. Эта тема будет обсуждаться в течение 2017 года. В конечном счете, это долг, признанный властями, но он должен быть надлежащим образом отражен с точки зрения бухгалтерского учета», — объяснил Калмык.

По словам министра экономики, долг Тираспольтрансгаза (дочерней компании Молдовагаз) перед Газпромом в настоящее время составляет около 5,8 млрд. долларов.