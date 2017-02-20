Москва ответила на обвинения в участии в попытке переворота в Черногории

Обвинения в том, что российские государственные органы участвовали в попытке переворота в Черногории, являются «голословными». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

По его словам, эта новость «стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны». Лавров упомянул среди них хакерские атаки, вмешательства в избирательные кампании «большинства западных стран» и связи администрации Трампа с российскими спецслужбами. ​ Лавров заявил, что «ни одного факта» по поводу этих обвинений «предъявлено не было». Так он прокомментировал обвинения специального прокурора Черногории Миливойе Катнича. По его словам, за попыткой переворота «стояли российские националистические структуры». Он добавил, что «теперь мы знаем, что в них принимали участие российские государственные органы». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к таким заявлением прокуратуры Черногории. «Мы день за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем опровергаем эти обвинения», — сказал Песков и подчеркнул, что о причастности Москвы к «каким-то внутренним событиям в Черногории» не может быть и речи.

Сам переворот должен был произойти 16 октября 2016 года. По словам Катнича, группа националистов, «сформированная на территории Черногории, Сербии и России», планировала убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича и помочь партии оппозиционеров занять парламент. Однако в ноябре 2016 года Катнич заявлял, что никаких доказательств причастности России к этому заговору нет.



20 февраля Катнич обвинил в причастности к попытке госпереворота в Черногории власти России. По словам прокурора, во главе группы стоял российский гражданин Эдуард Широков (настоящая фамилия — Шишмаков), который был заместителем военного атташе в Польше и который был выдворен из страны из-за шпионажа в пользу России.

«Этот паспорт был ему выдан российскими органами, он является сотрудником российских служб безопасности», — сказал Катнич и добавил, что в настоящее время Интерпол разыскивает двух граждан России — Эдуарда Широкова и Владимира Попова.