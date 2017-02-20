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13:20 (мск), источник: РБК

Москва ответила на обвинения в участии в попытке переворота в Черногории

Заявления о том, что в попытке госпереворота в Черногории участвовали государственные органы России, являются голословными, заявил Сергей Лавров. Ранее о причастности российских властей заявил прокурор Черногории.

Источник: AP 2017

Обвинения в том, что российские государственные органы участвовали в попытке переворота в Черногории, являются «голословными». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «РИА Новости».

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По его словам, эта новость «стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны». Лавров упомянул среди них хакерские атаки, вмешательства в избирательные кампании «большинства западных стран» и связи администрации Трампа с российскими спецслужбами. ​ Лавров заявил, что «ни одного факта» по поводу этих обвинений «предъявлено не было».

Так он прокомментировал обвинения специального прокурора Черногории Миливойе Катнича. По его словам, за попыткой переворота «стояли российские националистические структуры». Он добавил, что «теперь мы знаем, что в них принимали участие российские государственные органы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно относятся к таким заявлением прокуратуры Черногории.

«Мы день за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России, день за днем опровергаем эти обвинения», — сказал Песков и подчеркнул, что о причастности Москвы к «каким-то внутренним событиям в Черногории» не может быть и речи.

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Сам переворот должен был произойти 16 октября 2016 года. По словам Катнича, группа националистов, «сформированная на территории Черногории, Сербии и России», планировала убить премьер-министра Черногории Мило Джукановича и помочь партии оппозиционеров занять парламент. Однако в ноябре 2016 года Катнич заявлял, что никаких доказательств причастности России к этому заговору нет.

20 февраля Катнич обвинил в причастности к попытке госпереворота в Черногории власти России. По словам прокурора, во главе группы стоял российский гражданин Эдуард Широков (настоящая фамилия — Шишмаков), который был заместителем военного атташе в Польше и который был выдворен из страны из-за шпионажа в пользу России.

«Этот паспорт был ему выдан российскими органами, он является сотрудником российских служб безопасности», — сказал Катнич и добавил, что в настоящее время Интерпол разыскивает двух граждан России — Эдуарда Широкова и Владимира Попова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле «категорически отрицают» свою причастность к любым попыткам организации «противоправных действий»

По данным издания The Guardian, в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев извинился перед властями Сербии, заверив, что акция не была санкционирована Кремлем. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию об извинениях, назвав статью провокацией.

16 октября 2016 года в Черногории прошли выборы в парламент. В этот же день стало известно о том, что по подозрению в подготовке терактов были задержаны 12 граждан Сербии.

Комментарии
10
Максим
Если АБ что-то пишет, значит понимать это нужно с точностью до наоборот.
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А Б
Известно уже очень давно, ещё со времён СССР, правопреемницей которого является РФ, что если МИД что-то опровергает ил и называет какие-либо обвинения голословными, значит понимать это нужно с точностью до наоборот.
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Marina Rajic
Черногория давним давно стала колонии Албании и перевалочным пунктом для наркоты и органов в америкарской базе Бондстил !!! Так что обвинения разумны, Россия дежурной виноватой од солнечного затмения до гибели популяции красных сверчков в юго-восточной Азии это все Россия виноватая !!! Только одно удивляет почему народ Росси так любить поднимать экономику вражеских Русскому народу стран ??? Огромное количество обманутых туристов и покупателей копеечных домов и все таки прут там и прут как бы то нравится быт обманутым!!!??? Это фетиш что ли какой то ???
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