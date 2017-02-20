Новосибирский губернатор не подтвердил переход главы Минтранса в «Сибмост»

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал возможный переход министра транспорта региона Сергея Титова в АО «Сибмост. Глава области пока не подтверждает информацию, ранее озвученную СМИ.

«Пока не могу подтвердить. Не знаю этих предпосылок. Будут — будем обсуждать», — цитирует «Тайга.инфо» Городецкого.

Как ранее писало ИА REGNUM, «Коммерсантъ» 20 февраля сообщил об изменениях в составе правительства Новосибирской области, которые по данным издания уже подписаны губернатором. Согласно озвученной информации, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов в ближайшее время должен покинуть Минтранс и занять должность президента АО «Сибмост». Однако данную информацию в «Сибмосте» ИА REGNUM не подтвердили, но и не опровергли.