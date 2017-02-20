Новосибирский губернатор не подтвердил переход главы Минтранса в «Сибмост»
Владимир Городецкий пока не подтвердил озвученную ранее СМИ информацию.
Владимир Городецкий пока не подтвердил озвученную ранее СМИ информацию.
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий прокомментировал возможный переход министра транспорта региона Сергея Титова в АО «Сибмост. Глава области пока не подтверждает информацию, ранее озвученную СМИ.
«Пока не могу подтвердить. Не знаю этих предпосылок. Будут — будем обсуждать», — цитирует «Тайга.инфо» Городецкого.
Как ранее писало ИА REGNUM, «Коммерсантъ» 20 февраля сообщил об изменениях в составе правительства Новосибирской области, которые по данным издания уже подписаны губернатором. Согласно озвученной информации, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов в ближайшее время должен покинуть Минтранс и занять должность президента АО «Сибмост». Однако данную информацию в «Сибмосте» ИА REGNUM не подтвердили, но и не опровергли.