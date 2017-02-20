Вице-премьеру стал стыдно за воронежское предприятие

В воскресенье, 19 февраля, вице-премьер Дмитрий Рогозин, дал интервью телеканалу «Россия 1», в котором коснулся и происходящего на Воронежском механическом заводе. Напомним, что причиной декабрьской катастрофы космического корабля «Прогресс» были названы халатность и недоработки специалистов ВМЗ, после чего в отставку был отправлен глава предприятия Иван Коптев, а сам завод передан во внешнее управление подмосковному НПО «Энергомаш».

Во всех этих событиях Дмитрий Рогозин, будучи непосредственным куратором отрасли, принимал активное участие. Напомним также, что при посещении ВМЗ он назвал «диверсией» маленькие зарплаты работников завода и пообещал с этим разобраться.

А выступая на телевидении в воскресенье, вице-премьер заявил следующее:

— Сейчас этому заводу уделяю лично свое внимание, тем более в прошлом я же воронежский депутат, и мне стыдно за свое предприятие. Я помогу им обязательно.

Затем он поделился тем, как именно намерен помочь воронежскому предприятию:

— На следующей неделе мы везем уже новое руководство этого завода, в Сочи на экономический форум, там я делаю встречу с энергетиками. Они дадут этому предприятию новые заказы по гражданке, по энергетически силовым установкам.

По его рассуждению, новые заказы скажутся на зарплатах заводчан самым благополучным образом, позволит руководству предприятия «набрать новых специалистов, либо вернуть тех, кто ушел из-за отсутствия зарплаты, и повысить качество».

Что за «энергетически силовые установки» имеются в виду, Дмитрий Рогозин пояснять не стал, а телеведущий не спросил. Но, очевидно, что на Воронежском механическом заводе в нынешних условиях будут рады любому заказу, который позволит им доказать, что некогда высокая квалификация местных специалистов еще не утрачена окончательно.

Автор: Семен Охлопков.