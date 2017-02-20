Выборы мэра Омска пройдут уже 19 апреля

Сегодня, 20 февраля, вице-спикер Горсовета Омска Василий Мамонтов озвучил вероятную дату выборов мэра по новой системе.

По ней две кандидатуры градоначальника выдвигает комиссия из 12 человек: 6 -от губернатора, 4 представителя политических фракций и два почетных гражданина от Горсовета.

Василий Мамонтов, вице-спикер Горсовета Омска:

— Мы сегодня представили шесть кандидатов от Горсовета, если мы их утвердим, то губернатор назначит своих шесть кандидатов. Почетных граждан Омска выбирала спикер Галина Горст. Мэром может стать любой, кто обладает пассивным избирательным правом. Если кто-то думает, что это манна небесная, то он сильно ошибается. Мы считаем, что будет возможность провести выборы главы города примерно 19 апреля. Фракция «Единая Россия» настаивает на открытом поименном голосовании.