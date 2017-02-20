Выборы мэра Омска пройдут уже 19 апреля
Об этом сообщил
Об этом сообщил
Сегодня, 20 февраля,
По ней две кандидатуры градоначальника выдвигает комиссия из 12 человек: 6 -от губернатора, 4 представителя политических фракций и два почетных гражданина от Горсовета.
Василий Мамонтов,
— Мы сегодня представили шесть кандидатов от Горсовета, если мы их утвердим, то губернатор назначит своих шесть кандидатов. Почетных граждан Омска выбирала спикер Галина Горст. Мэром может стать любой, кто обладает пассивным избирательным правом. Если
Что касается членов комиссии от почетных граждан, то