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13:58 (мск), источник: РИА Крым

Бальбек: предложение «аренды» Крыма — нездоровые фантазии и популизм

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости (Крым). «План» по снятию санкций с России, который включает аренду Крыма, призван удовлетворить запрос антироссийских сил на постоянное присутствие полуострова в украинской новостной повестке.

Источник: РИА "Новости"

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал депутат Государственной Думы РФ Руслан Бальбек.

«Распоряжаться можно имуществом, которое тебе принадлежит. В последнее время среди украинского истеблишмента зачастую возникают утопические идеи о контроле над Крымом. Я считаю, это все объясняется запросом со стороны антироссийских сил на то, чтобы Крым был постоянно в повестке. Ничего больше чем смех это не вызывает, потому что и сами украинские политики понимают, что Крым — это неотъемлемая часть России», — заявил Бальбек.

Он подчеркнул, что все нездоровые фантазии о судьбе полуострова политиков соседних стран — не более чем популизм.

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна. По данным газеты, план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко.

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