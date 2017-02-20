Еще пять кубанских депутатов лишились постов, скрыв свои доходы
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По итогам прокурорской проверки в феврале текущего года решениями Советов указанных поселений полномочия 5 депутатов, проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно.
Это не первый случай, когда кубанские депутаты утаивают свои доходы.
Так, в январе в Абинском районе по инициативе прокурора были досрочно прекращены полномочия депутата, скрывшего при предоставлении сведений о доходах более 217 миллионов рублей.
В Кавказском районе 3 депутаты скрыли доходы в сумме более 50 миллионов рублей.
В Крымском районе также были уволены 7 депутатов, скрывших свою собственность.