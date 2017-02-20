Еще пять кубанских депутатов лишились постов, скрыв свои доходы

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, во время проверки выяснилось, что депутаты Новопокровского, Ахтарского, Степного, Приазовского и Бриньковского сельских поселений представили недостоверные сведения о доходах как в отношении себя, так и своих супругов. Проверкой выявлено, что депутатами скрыты доходы в сумме более 200 тысяч рублей, 2 земельных участка общей площадью 1 250 кв.м, 1 дом и 4 автомобиля.

По итогам прокурорской проверки в феврале текущего года решениями Советов указанных поселений полномочия 5 депутатов, проигнорировавших требования антикоррупционного законодательства, прекращены досрочно.

Это не первый случай, когда кубанские депутаты утаивают свои доходы.

Так, в январе в Абинском районе по инициативе прокурора были досрочно прекращены полномочия депутата, скрывшего при предоставлении сведений о доходах более 217 миллионов рублей.

В Кавказском районе 3 депутаты скрыли доходы в сумме более 50 миллионов рублей.

В Крымском районе также были уволены 7 депутатов, скрывших свою собственность.