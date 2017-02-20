Как будет реорганизован холдинг «Байтерек», рассказал Досаев

Ерболат Досаев рассказал, как будет реорганизован национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, в соответствии с поручением Главы государства, холдинг сконцентрируется на привлечении инвестиций и оказании комплексного пакета финансовых услуг по принципу одного окна для всех инвесторов: как иностранных, так и отечественных.

«Заимствование холдинг будет проводить в первую очередь из негосударственных источников. Также будет продолжена работа по передаче в конкурентную среду активов компании в рамках комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы», — сказал Досаев в ходе коллегии МИР РК.

Завершить работу, по его словам, планируется до конца 2018 года.