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13:29 (мск), источник: Tengrinews

Как будет реорганизован холдинг «Байтерек», рассказал Досаев

Холдинг сконцентрируется на привлечении инвестиций.

Источник: Tengrinews

Ерболат Досаев рассказал, как будет реорганизован национальный управляющий холдинг «Байтерек», передает корреспондент Tengrinews.kz.

По его словам, в соответствии с поручением Главы государства, холдинг сконцентрируется на привлечении инвестиций и оказании комплексного пакета финансовых услуг по принципу одного окна для всех инвесторов: как иностранных, так и отечественных.

«Заимствование холдинг будет проводить в первую очередь из негосударственных источников. Также будет продолжена работа по передаче в конкурентную среду активов компании в рамках комплексного плана приватизации на 2016−2020 годы», — сказал Досаев в ходе коллегии МИР РК.

Завершить работу, по его словам, планируется до конца 2018 года.

«Функции холдинга и его дочерних организаций, по его словам, будут перераспределены с целью передачи самостоятельности и ответственности на уровень дочерних организаций. Все эти новые подходы будут закреплены в актуализированной стратегии развития холдинга, утверждение которой планируется советом директоров “Байтерека” 2 марта 2017 года», — добавил он.

Напомним, о реорганизации холдингов «Байтерек» и «КазАгро» заявил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Они должны быть операторами по реализации государственных программ развития. При этом их функции надо оптимизировать. Все, что может осуществляться частным сектором, нужно передать бизнесу. Также им следует заниматься привлечением фондирования из негосударственных источников на реализацию программ, — добавил Назарбаев.

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