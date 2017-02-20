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13:47 (мск), источник: РИА Новости

Шаманов сравнил референдум в Крыму с событиями в Косово

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Антироссийская истерия на Западе лишь формально связана с кризисом на Украине, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Источник: РИА Новости

По словам депутата, в вину Москве ставится суверенный выбор жителей Крыма, которые безоговорочно поддержали его возвращение в состав России путем проведения референдума. «Почему-то на Западе уже забыли про Косово. Значит, Косово можно было это сделать, а Крыму нельзя?», — сказал он в ходе брифинга с военными атташе зарубежных стран.

«Глубоко убежден, что продолжающаяся антироссийская истерия связана с кризисом на Украине лишь формально. Не было бы этого повода, они бы нашли другой, и началось это все задолго до украинских событий. Все дело в том, что Россия наконец-то прошла через период геополитических шараханий и переоценки псевдолиберальных ценностей», — добавил Шаманов.

Он отметил, что на приближение НАТО к российским границам, возможные провокации Киева, в том числе в Крыму, российская сторона была вынуждена ответить формированием группы войск прикрытия. «К сожалению, в определённой мере отвлекает нас от противодействия основному источнику нестабильности в мире, которым сегодня, безусловно, является международный терроризм», — сказал Шаманов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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