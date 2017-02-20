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13:52 (мск), источник: ТАСС

Кремль объяснил признание паспортов ЛНР и ДНР гуманитарными соображениями

Этот указ не нарушает международное право, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов, выданных в ЛНР и ДНР, подписан из гуманитарных соображений, так как Киев блокирует собственные регионы.

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Эти паспорта являются фактически выданными документами, а не документами официально признанного государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается (заявления) президента Порошенко, то нет — мы не согласны, этот указ никоим образом не идет в разрез с международным правом и в нарушение международного права, — сказал представитель Кремля. — Вы знаете, что де-юре это просто выравнивание ситуации, того, что было де-факто. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать и признавать эти фактически выданные проездные документы».

Ранее Песков сообщал, что жители непризнанных республик не могут получить социальную и юридическую помощь у украинских органов власти, а также не могут заменить пришедшие в негодность действующие украинские паспорта и другие документы.

Комментарии
6
Лото Русское
Ох как хохлы после указа сиропом исходят!!! Как мне нравится это их состояние( энуреза). Ну а жителям Донбасса всё по проще будет , и перемещаться и дети могут поступать в российские ВУЗы и т.д
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владимир ларин
Молодцы так быстрее Донбасс получит самостоятельность!!
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Андрей Исмагилов
Теперь по таким же паспортам и наши ребята могут заезжать на Домбас. Мало ли у кого какой бизнес в Домбасе.
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