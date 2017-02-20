Кремль объяснил признание паспортов ЛНР и ДНР гуманитарными соображениями

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Указ президента РФ Владимира Путина о признании паспортов, выданных в ЛНР и ДНР, подписан из гуманитарных соображений, так как Киев блокирует собственные регионы.

Эти паспорта являются фактически выданными документами, а не документами официально признанного государства, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается (заявления) президента Порошенко, то нет — мы не согласны, этот указ никоим образом не идет в разрез с международным правом и в нарушение международного права, — сказал представитель Кремля. — Вы знаете, что де-юре это просто выравнивание ситуации, того, что было де-факто. Потому что по гуманитарным соображениям это необходимо делать и признавать эти фактически выданные проездные документы».

Ранее Песков сообщал, что жители непризнанных республик не могут получить социальную и юридическую помощь у украинских органов власти, а также не могут заменить пришедшие в негодность действующие украинские паспорта и другие документы.