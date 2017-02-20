Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Сенатор из США: Москва ответит за «вмешательство» в выборы США
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Батальон "Донбасс" открыл огонь в Харькове: есть жертвы - СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Рак мозга заставил испанку говорить с Девой Марией
8 правил ЗОЖ, которые можно игнорировать
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10«День без иммигрантов»
1275-летие Солнца нации
13:44 (мск), источник: Tengrinews

Назначен вице-министр здравоохранения Казахстана

Алексей Цой является кандидатом медицинских наук, доктором делового администрирования.

Источник: Tengrinews

Вице-министром здравоохранения Казахстана назначен Алексей Цой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«Постановлением Правительства Республики Казахстан № 78 от 17 февраля 2017 года Цой Алексей Владимирович назначен вице-министром здравоохранения РК», — говорится в сообщении.

С 1996 по 1997 годы он обучался в SELS college London (Великобритания). В 2001 году закончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, в 2007 году — Институт международного права и международного бизнеса «Дәнекер», в 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 2002 по 2004 годы работал врачом-эндоскопистом Республиканской клинической больницы, Национального научного медицинского центра Астаны (ННМЦ). С 2004 по 2007 годы являлся докторантом, врачом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником ННМЦ. С 2007 по 2008 годы исполнял обязанности директора Центра внедрения современных технологий Медцентра Управления делами Президента РК, с 2008 по 2010 годы был директором данного центра. С 2010 по 2011 годы работал начальником Медцентра Управления делами Президента РК. В 2011 году был назначен главным врачом городской больницы № 1 Астаны, где проработал до 2014 года. До назначения на должность вице-министра здравоохранения РК занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК. Алексей Цой является кандидатом медицинских наук, доктором делового администрирования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Караганде после посещения кафе пропал 22-летний парень
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Замминистра экономики Алексей Ведев написал заявление об уходе
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
UTair будет продавать билеты без времени вылета за полцены
Путин подписал указ о праздновании победы в Сталинградской битве
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы Телеведущая с мужем отпраздновали день рождения сына.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь