Назначен вице-министр здравоохранения Казахстана

С 1996 по 1997 годы он обучался в SELS college London (Великобритания). В 2001 году закончил Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, в 2007 году — Институт международного права и международного бизнеса «Дәнекер», в 2015 году — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. С 2002 по 2004 годы работал врачом-эндоскопистом Республиканской клинической больницы, Национального научного медицинского центра Астаны (ННМЦ). С 2004 по 2007 годы являлся докторантом, врачом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником ННМЦ. С 2007 по 2008 годы исполнял обязанности директора Центра внедрения современных технологий Медцентра Управления делами Президента РК, с 2008 по 2010 годы был директором данного центра. С 2010 по 2011 годы работал начальником Медцентра Управления делами Президента РК. В 2011 году был назначен главным врачом городской больницы № 1 Астаны, где проработал до 2014 года. До назначения на должность вице-министра здравоохранения РК занимал должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК. Алексей Цой является кандидатом медицинских наук, доктором делового администрирования.