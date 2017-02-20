Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Сразу четверо российских военных погибли в Сирии
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Женщина погибла, выпав из автобуса (видео)
"Не надо связываться с женатыми": Буланова о любовнице мужа
"Ольга Игоревна, прекращайте!": Тарасов - Бузовой
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10Ежегодный Венецианский карнавал
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
15:51 (мск), источник: ТАСС

Песков: Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пока не запланирована

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в ближайшее время в Сочи не запланирована.

«На ближайшие дни пока, насколько мы понимаем, графики глав государств — они переполнены, — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — У Путина, по крайней мере (переполнен график), и встречи такой не значится».

Сам Путин пока не собирается в Сочи.

«На этой неделе не запланированы (поездки главы государства в Сочи)», — сказал Песков.

Он подтвердил, что Лукашенко находится в Сочи, однако это частная поездка. «Вместе с тем, безусловно, продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета России и Белоруссии», — добавил представитель Кремля.

Ранее государственное белорусское агентство «Белта» сообщило, что Александр Лукашенко намерен провести текущую неделю в Сочи.

«Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи», — указало оно.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Четверо военнослужащих РФ погибли в Сирии в результате подрыва автомобиля
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение ВОЗ бьет тревогу: по данным организации, количество детей, родившихся путем кесарева сечения, неуклонно растет. И если в Бразилии – чемпиону по количеству кесаревых в мире – будущей маме придется постараться, чтобы найти врача, нацеленного на естественные роды, то в России все наоборот. Вы преодолеете немало препятствий, чтобы получить заветное направление на КС. Наш автор рассказывает, как и почему она решилась на кесарево.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь