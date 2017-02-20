Песков: Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пока не запланирована
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в ближайшее время в Сочи не запланирована.
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Встреча президентов России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко — в ближайшее время в Сочи не запланирована.
«На ближайшие дни пока, насколько мы понимаем, графики глав государств — они переполнены, — заявил журналистам
Сам Путин пока не собирается в Сочи.
«На этой неделе не запланированы (поездки главы государства в Сочи)», — сказал Песков.
Он подтвердил, что Лукашенко находится в Сочи, однако это частная поездка. «Вместе с тем, безусловно, продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета России и Белоруссии», — добавил представитель Кремля.
Ранее государственное белорусское агентство «Белта» сообщило, что Александр Лукашенко намерен провести текущую неделю в Сочи.
«Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи», — указало оно.