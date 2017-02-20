Песков: Встреча Путина и Лукашенко в Сочи пока не запланирована

«На ближайшие дни пока, насколько мы понимаем, графики глав государств — они переполнены, — заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — У Путина, по крайней мере (переполнен график), и встречи такой не значится».

Сам Путин пока не собирается в Сочи.

«На этой неделе не запланированы (поездки главы государства в Сочи)», — сказал Песков.

Он подтвердил, что Лукашенко находится в Сочи, однако это частная поездка. «Вместе с тем, безусловно, продолжается работа по согласованию сроков проведения Высшего госсовета России и Белоруссии», — добавил представитель Кремля.

Ранее государственное белорусское агентство «Белта» сообщило, что Александр Лукашенко намерен провести текущую неделю в Сочи.

«Эту неделю глава государства Александр Лукашенко проведет в Сочи», — указало оно.