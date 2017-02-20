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13:53 (мск), источник: Ведомости

Лавров обвинил США в прослушке российского посла

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что спецслужбы США прослушивают российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.

Источник: Reuters

«В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала (Майкла) Флинна американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, что, например, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности», — сказал он на пресс-конференции.

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Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку 13 февраля на фоне подозрений, что он еще до инаугурации Дональда Трампа мог обсуждать вопрос санкций с российским послом Сергеем Кисляком.

Газета The Wall Street Journal сообщала, что в день, когда администрация бывшего президента Барака Обамы ввела против России антихакерские санкции — 29 декабря, Флинн и Кисляк пять раз говорили по телефону. Отмечалось, что, согласно материалам прослушки спецслужб, еще до инаугурации Трампа Флинн, будучи тогда частным лицом без каких-либо полномочий, дал понять послу России Кисляку, что новый президент может отменить только что введенные Обамой санкции против российских спецслужб за кибератаки на избирательную систему США.

Флинн ранее опровергал сообщения о том, что в беседе с Кисляком речь шла о санкциях, позже стал допускать, что тема все-таки поднималась. «К сожалению, из-за стремительного развития событий я по недосмотру представил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих телефонных разговорах с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», — говорилось в письме Флинна об отставке.

Комментарии
2
ЯГУАР
Ну это их коронный номер! АБама их научил.
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А Б
Было бы весьма странно, если бы спецслужбы США не стремились прослушать содержание бесед и переговоров посла РФ, и не только его одного. Это прямая и основная задача любой спецслужбы - добывание информации о сотрудниках представительств иностранного государства. Почему Лавров отказывает спецслужбам США в праве выполнять их прямые служебные обязанности? Тем более, что спецслужбы РФ занимаются аналогичной деятельностью в отношении сотрудников посольства США в Москве. А если есть необходимость защитить содержание бесед посла в тайне - принимайте необходимые технические и организационные меры для исключения утечки важной и секретной информации.
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