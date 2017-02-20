Первышов запретил строить многоэтажку в станице Старокорсунской

«Позиция моя и губернатора Кубани — в том, что любая точечная застройка недопустима. В полной мере это относится и к Старокорсунской. Любое строительство должно быть комплексным, когда осваивается большой земельный массив и вместе с многоквартирными домами возводится вся сопутствующая инфраструктура, включая детские сады, школы и дороги», — отметил он.

Также глава Краснодара добавил, что участок может быть возвращен в муниципальную собственность.

«Мы будем встречаться по этому поводу с застройщиком, обсуждать изменение проекта, чтобы соответствовал сложившейся застройке, а также рассмотрим другие варианты — вплоть до возвращения участка в муниципальную собственность», — подчеркнул он во время встречи с жителями.

Отметим, что в начале прошлой недели жители станицы обратились к Первышову с вопросом о планируемом многоэтажном жилищном строительстве. Как писал «ФедералПресс» ранее, в историческом центре Краснодара планируют ограничить предельную высоту застройки. Она составит 20 метров.