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15:27 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Первышов запретил строить многоэтажку в станице Старокорсунской

Станица Старокорсунская, 20 февраля, РИА ФедералПресс. Точечной застройки в станице Старокорсунской быть не должно. Об этом заявил глава Краснодара Евгений Первышов во время встречи с жителями населенного пункта, на которой обсуждалась ситуация с земельным участком в центре станицы, предоставленного под застройку, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

«Позиция моя и губернатора Кубани — в том, что любая точечная застройка недопустима. В полной мере это относится и к Старокорсунской. Любое строительство должно быть комплексным, когда осваивается большой земельный массив и вместе с многоквартирными домами возводится вся сопутствующая инфраструктура, включая детские сады, школы и дороги», — отметил он.

Также глава Краснодара добавил, что участок может быть возвращен в муниципальную собственность.

«Мы будем встречаться по этому поводу с застройщиком, обсуждать изменение проекта, чтобы соответствовал сложившейся застройке, а также рассмотрим другие варианты — вплоть до возвращения участка в муниципальную собственность», — подчеркнул он во время встречи с жителями.

Отметим, что в начале прошлой недели жители станицы обратились к Первышову с вопросом о планируемом многоэтажном жилищном строительстве. Как писал «ФедералПресс» ранее, в историческом центре Краснодара планируют ограничить предельную высоту застройки. Она составит 20 метров.

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