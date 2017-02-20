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13:57 (мск), источник: Publika.md

Глава парламента Андриан Канду встретился с прибывшей в Кишинев делегацией МВФ

Молдавские власти приступили к реализации программы, разработанной совместно с Международным валютным фондом.

Источник: Publika.md

Об этом на встрече с экспертами МВФ заявил председатель парламента Андриан Канду.

Он отметил, что правительство и парламент разработали совместную программу реформ в соответствии с положениями соглашения, подписанного с МВФ. Оно также предусматривает обеспечение независимости Национального агентства по регулированию в энергетике. Новый глава миссии МВФ Бен Кельмансон объявил, что эксперты фонда внимательно следят за внедрением реформ и эволюцией молдавской экономики. Делегация МВФ пробудет в Кишиневе до 28 февраля.

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