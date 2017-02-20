Назначен и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту
Дмитрий Онорин, который ранее занимал эту должность, покинет пост по собственному желанию. Комитет возглавит Мария Бородина.
Дмитрий Онорин, который ранее занимал эту должность, покинет пост по собственному желанию. Комитет возглавит Мария Бородина.
Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми с 22 февраля увольняется по собственному желанию.
По информации городской администрации, и.о. председателя комитета с 23 февраля станет заместитель Дмитрия Онорина Мария Бородина.