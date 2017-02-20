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14:23 (мск), источник: Новости Перми

Назначен и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту

Дмитрий Онорин, который ранее занимал эту должность, покинет пост по собственному желанию. Комитет возглавит Мария Бородина.

Источник: Новости Перми

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Перми с 22 февраля увольняется по собственному желанию.

По информации городской администрации, и.о. председателя комитета с 23 февраля станет заместитель Дмитрия Онорина Мария Бородина.

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