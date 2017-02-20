Пушков: нельзя вести речь об аренде Крыма по примеру Гонконга

Ранее газета New York Times сообщила, что предложения по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России были переданы в начале февраля в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования, касающийся РФ и Украины, был передан юристом Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером, сам план подготовил украинский депутат Андрей Артеменко. По данным New York Times, среди пунктов этого плана — «вывод российских сил из восточной части Украины», а также проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет.

«Формула Гонконга к Крыму неприменима: Гонконг был отобран Лондоном у Китая. Крым исторически был российским, временно попав в состав Украины», — написал Пушков в Twitter.

Формула Гонконга к Крыму неприменима: Гонконг был отобран Лондоном у Китая. Крым исторически был российским, временно попав в состав Украины.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 20, 2017.