Глава Самары потребовал максимально обезопасить горожан от возможного схода снега с крыш домов

За прошедшие выходные в Самаре зафиксировано три случая травматизма при сходе снега — на Московском шоссе, на ул. Мирная и в Студенческом переулке. Пострадали двое мужчин и женщина, им оказана медицинская помощь. Об этом доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.

Он сообщил, что в настоящий момент от снега очищены кровли 3305 домов, в ближайшее время завершаться работы на 2448 зданиях, в том числе на 1437 объектах, которые представляют потенциальную опасность.

«Работы ведутся практически в круглосуточном режиме. 189 бригад задействовано на очистке кровель», — пояснил Вячеслав Коновалов.

Олег Фурсов поручил главе департамента взять ситуацию под личный контроль и вести постоянный мониторинг ситуации.