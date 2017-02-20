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14:26 (мск), источник: Volga News

Глава Самары потребовал максимально обезопасить горожан от возможного схода снега с крыш домов

В понедельник, 20 февраля, на оперативном совещании в мэрии глава города Олег Фурсов поставил задачу выявить и обозначить потенциально опасные места, где возможен сход снега с крыш, козырьков и балконов домов.

За прошедшие выходные в Самаре зафиксировано три случая травматизма при сходе снега — на Московском шоссе, на ул. Мирная и в Студенческом переулке. Пострадали двое мужчин и женщина, им оказана медицинская помощь. Об этом доложил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов.

Он сообщил, что в настоящий момент от снега очищены кровли 3305 домов, в ближайшее время завершаться работы на 2448 зданиях, в том числе на 1437 объектах, которые представляют потенциальную опасность.

«Работы ведутся практически в круглосуточном режиме. 189 бригад задействовано на очистке кровель», — пояснил Вячеслав Коновалов.

Олег Фурсов поручил главе департамента взять ситуацию под личный контроль и вести постоянный мониторинг ситуации.

«Необходимо выявить все места потенциального схода снега и обозначить опознавательными знаками. Нужно обеспечить безопасность людей», — подчеркнул глава города.

На совещании также были озвучены и цифры по количеству вывезенного снега: за сутки на полигоны отправлено 7800 т, всего за зиму вывезено 435 тыс. т. Несмотря на неплохие темпы, глава города призвал наращивать объемы, а также уделить внимание вывозу мусора и очистке тротуаров.

«Город готовится к весне, соответственно, улицы должны быть аккуратными и чистыми», — поставил задачу Олег Фурсов.

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