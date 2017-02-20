Только треть алматинцев платит за вывоз мусора — Байбек

— В Алматы по статистике проживает 1,7 миллионов человек, а по неофициальным данным около 2 миллионов. Оплата по утилизации мусора осуществляется лишь третью частью населения, а именно 800 тысяч человек, — отметил аким.

По словам Байбека, по проспекту Абая валяется большое количество бытового мусора, жители выкидывают мусор в недавно установленные урны, а не в мусорные контейнеры. Помимо этого, можно наткнуться и на строительный мусор, хотя и в меньших объемах.

— Многие больницы берут шприцы и, чтобы не платить деньги, вывозят и кладут в общественные [урны], многие строительный мусор кидают. Надо навести порядок, бесплатный сыр — он только в мышеловке, люди должны платить, — отметил градоначальник.



20 февраля в Алматы прошла отчетная встреча акима Бауыржана Байбека с населением, в ходе которой обсуждались вопросы развития экономики и инфраструктуры мегаполиса, а также другие вопросы.