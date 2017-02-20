Только треть алматинцев платит за вывоз мусора — Байбек
Большая часть алматинцев задолжала мусоровывозящим компаниям, при этом продолжая засорять город.
Большая часть алматинцев задолжала мусоровывозящим компаниям, при этом продолжая засорять город.
Об этом сообщил градоначальник Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением.
— В Алматы по статистике проживает 1,7 миллионов человек, а по неофициальным данным около 2 миллионов. Оплата по утилизации мусора осуществляется лишь третью частью населения, а именно 800 тысяч человек, — отметил аким.
По словам Байбека, по проспекту Абая валяется большое количество бытового мусора, жители выкидывают мусор в недавно установленные урны, а не в мусорные контейнеры. Помимо этого, можно наткнуться и на строительный мусор, хотя и в меньших объемах.
— Многие больницы берут шприцы и, чтобы не платить деньги, вывозят и кладут в общественные [урны], многие строительный мусор кидают. Надо навести порядок, бесплатный сыр — он только в мышеловке, люди должны платить, — отметил градоначальник.
20 февраля в Алматы прошла отчетная встреча акима Бауыржана Байбека с населением, в ходе которой обсуждались вопросы развития экономики и инфраструктуры мегаполиса, а также другие вопросы.