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14:30 (мск), источник: VN.RU

Губернатор Городецкий обозначил новый курс развития региона

Губернатор Новосибирской области на форуме представителей трудовых коллективов «Курс — новые возможности» заявил, что макроэкономическая ситуация не способствовала тренду развития, но это не помешало правительству НСО придать динамики социально-экономическому комплексу региона. Ряд государственных программ поддержал ведущие отрасли экономики и социальной сферы.

В будущем главным в управленческой практике должен стать поиск механизмов для прорыва. Заявлен также курс на опережающее развитие и структурные преобразования, так как устойчивость экономики обусловлена ее инновационностью. Здесь есть хороший потенциал — рейтинг по инновационным решениям у региона один из самых высоких.

По словам главы региона, программа реиндустриализации — это уже не декларация намерений, а бренд региона, реально работающий механизм. Первые предприятия, которые вошли со своими проектами в программу, уже получили меры государственной поддержки. Достигнут рекорд по объему валового регионального продукта Новосибирской области — 1 трлн 55,9 млрд рублей.

В классическом докладе губернатора Владимира Городецкого был проанализирован весь комплекс достижений и проблем региона, но какие именно нашли эмоциональный отклик у аудитории — представителей государственной и муниципальной власти, а также всех отраслей экономики, бизнеса, сфер культуры и образования? «Шум в зале» раздался как непосредственная реакция на слова главы региона о поддержке малых форм хозяйствования и кооперации, которые в структуре экономики НСО занимают с каждым годом все большую долю.

«Сельскохозяйственная продукция должна стать экспортной, с высокой степенью переработки», — отметил губернатор. Обращаясь со сцены форума к председателю Новосибирского облпотребсоюза Станиславу Липскому, Владимир Городецкий дал ему поручение развивать систему кооперации в аграрной отрасли.

Второй факт, подтверждающий важность этого сектора экономики, — выступление главы крестьянского (фермерского) хозяйства Мурата Баланова из Чистоозерного района. Учитель по образованию уже несколько лет эффективно занимается сельским хозяйством, получает высокий урожай, осваивает брошенные земли, но самое главное — возвращает к полноценной жизни село.

«На развитие семейной фермы я получил грант семь миллионов рублей. На эти деньги построил молочную ферму. Теперь люди круглый год заняты, население села увеличилось вдвое», — сказал Мурат Бапанов. Он считает, что не стоит бояться, чаще обращаться за господдержкой, но помнить при этом, что это и большая ответственность. По мнению фермера, качество продукции ферм НСО — это экспортный потенциал региона. Так, пух из Довольного поставляется уже в пять стран мира. Здвинскую молочную продукцию знают также во многих странах.

Вторая тема, которая обсуждалась на форуме, это новые формы взаимодействия власти и общества. Энергию конфликта в регионе научились преобразовывать в русло позитивного сотрудничества. Любая важная тема проходила не только экономическую, но и народную экспертизу.

Именно такой подход, отмечали выступавшие, обусловит приток на территорию инвестиций, а это ее главный фактор развития в среднесрочной перспективе.

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