Губернатор Волгоградской области провел оперативное совещание

Губернатор поставил задачу перед профильными ведомствами в полном объеме довести до сельхозтоваропроизводителей средства несвязанной поддержки. На эти цели федеральный центр направит региону 660 миллионов рублей, средства будут рассчитаны индивидуально для каждого хозяйства.

Общий объем поддержки АПК региона в текущем году увеличен до 4,8 миллиарда рублей. Максимальное привлечение инвестиций и господдержки в агропромышленный комплекс — приоритетное направление долгосрочной стратегии развития региона.

— Необходимо активизировать подготовку всего агропромышленного комплекса волгоградского региона к весенне-полевым работам. В числе первоочередных задач — проверка и создание условий для обеспечения необходимого запаса материально-технических средств, ГСМ, запаса семян, — отметил Андрей Бочаров.

В ходе совещания было отмечено, что площадь зерновых культур в 2016 году в области составит более двух миллионов гектаров, что на 149 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Яровые зерновые планируется засеять на площади более 600 тысяч гектаров. На складах находится 76 тысяч тонн семян пшеницы, ячменя, овса, кукурузы и других зерновых, это составляет 95 процентов от потребности. Посевная площадь всех сельскохозяйственных культур составит в текущем году 3,040 миллиона гектаров.

В настоящее время профильными ведомствами проведены расчеты потребности ГСМ и минеральных удобрений, потребных для выполнения планов весенней посевной кампании. Также проводятся проверки состояния техники.