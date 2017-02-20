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14:42 (мск), источник: БЕЛТА

Макей 21—22 февраля совершит рабочую поездку в Россию

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая поездка министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Российскую Федерацию состоится 21—22 февраля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Источник: БЕЛТА

«Основной темой поездки является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах, штаб-квартиры которых расположены в Москве» — проинформировали во внешнеполитическом ведомстве.

Владимир Макей проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовка к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.

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