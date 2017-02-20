Макей 21—22 февраля совершит рабочую поездку в Россию
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая поездка министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Российскую Федерацию состоится
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая поездка министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в Российскую Федерацию состоится
«Основной темой поездки является повышение эффективности участия Беларуси в интеграционных структурах,
Владимир Макей проведет рабочую встречу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, в ходе которой будут обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, взаимодействие на международной арене и в международных организациях, а также подготовка к празднованию 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Беларусью и Россией.