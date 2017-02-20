В Казахстане высоко ценят качество белорусского образования — Булегенов

«Качество белорусского образования очень высокое, и в стране хорошие условия, которые привлекают для учебы молодежь из Казахстана», — отметил дипломат. В настоящее время в Беларуси учатся около 300 казахстанских студентов — не только в Минске, но и в областных вузах. Есть казахстанские студенты в том числе в Военной академии, вузах МЧС.

Посол предположил, что в ближайшие годы число казахстанских студентов, получающих образование в Беларуси, может увеличиться. В свою очередь он пригласил белорусскую молодежь учиться в вузах Казахстана.