Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Украинские СМИ сообщили о полном провале Порошенко в Мюнхене
Порошенко отреагировал на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Женщина погибла, выпав из автобуса (видео)
В Киев вводят тысячи спецназовцев и военную технику – СМИ
7 самолетов шпионили за РФ во время саммита НАТО
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Специалист рассказал, как справиться с бессонницей за неделю
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
10Ежегодный Венецианский карнавал
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14:58 (мск), источник: БЕЛТА

В Казахстане высоко ценят качество белорусского образования — Булегенов

20 февраля, Минск /Алина Гришкевич — БЕЛТА/. В Казахстане высоко ценят качество белорусского образования, заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси Ергали Булегенов на пресс-конференции, посвященной обращению Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по вопросам перераспределения полномочий между ветвями власти и посланию казахстанскому народу «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Качество белорусского образования очень высокое, и в стране хорошие условия, которые привлекают для учебы молодежь из Казахстана», — отметил дипломат. В настоящее время в Беларуси учатся около 300 казахстанских студентов — не только в Минске, но и в областных вузах. Есть казахстанские студенты в том числе в Военной академии, вузах МЧС.

Посол предположил, что в ближайшие годы число казахстанских студентов, получающих образование в Беларуси, может увеличиться. В свою очередь он пригласил белорусскую молодежь учиться в вузах Казахстана.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Минске установлены цены на ЖКУ на 2017 год
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Песков прокомментировал признание Россией паспортов ЛНР и ДНР
Лавров обвинил США в прослушке российского посла
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Васильева: ЕГЭ по истории должен быть обязательным
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
Автомобили республик СССР: заводы Закавказья и Средней Азии Не то чтобы существовала программа постройки автозаводов в каждой республике СССР. Но свое производство было почти в каждой из них
Hi-Tech
Назад в СССР: редкая техника отечественного производства Hi-Tech Mail.Ru предлагает ознакомиться с редкой техникой из СССР, о существовании которой многие даже не подозревали
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
Дома 800 тысяч россиян признали опасными
Названы самые удобно расположенные новостройки Петербурга
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Личный опыт: почему я выбрала кесарево сечение ВОЗ бьет тревогу: по данным организации, количество детей, родившихся путем кесарева сечения, неуклонно растет. И если в Бразилии – чемпиону по количеству кесаревых в мире – будущей маме придется постараться, чтобы найти врача, нацеленного на естественные роды, то в России все наоборот. Вы преодолеете немало препятствий, чтобы получить заветное направление на КС. Наш автор рассказывает, как и почему она решилась на кесарево.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь