Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова

«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса», — пояснил депутат. Он подчеркнул, что поводом для проверки стали заявления Милонова в связи с Исаакиевским собором.



Милонов подтвердил РБК факт проверки, при этом подчеркнул, что от своей позиции не отказывается. «Для тех, кто неправильно понял мои слова, я уже дал разъяснения и готов дать их вновь. Но у меня есть убеждения, и я от них не намерен отказываться. Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху активного богоборчества. Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», — сказал он.



12 февраля после крестного хода в Санкт-Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора под управление и в ведомство РПЦ Милонов сказал, что «христиане выжили, несмотря на то ​что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника [члены Законодательного собрания Петербурга, которые выступили против передачи собора РПЦ] варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».



Позднее, после того как заявления депутата были раскритикованы, в частности послом Израиля в России, он извинилcя на своей странице в социальной сети Facebook.