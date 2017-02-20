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15:14 (мск), источник: РБК

Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова

Думская комиссия по этике проверит высказывания депутата от «Единой России» Виталия Милонова. Ранее сам депутат извинился за «не слишком удачную фразу» относительно передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Источник: РИА "Новости"

Комиссия по этике Госдумы начала проверку заявлений депутата, члена фракции «Единая Россия» Виталия Милонова. Об этом РБК по итогам заседания президиума фракции единороссов рассказал его член, зампред комитета по безопасности Анатолий Выборный.

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«Комиссия начала проверку. Для депутата последствия такой проверки в любом случае неприятные. Комиссия может решить попросить его принести публичные извинения либо ее решением он может быть даже лишен на время права голоса», — пояснил депутат. Он подчеркнул, что поводом для проверки стали заявления Милонова в связи с Исаакиевским собором.

Милонов подтвердил РБК факт проверки, при этом подчеркнул, что от своей позиции не отказывается. «Для тех, кто неправильно понял мои слова, я уже дал разъяснения и готов дать их вновь. Но у меня есть убеждения, и я от них не намерен отказываться. Я считаю, что сейчас мы живем в эпоху активного богоборчества. Церковь в разные века подвергалась гонениям. Это были римляне, это были большевики, а сейчас это так называемые либералы», — сказал он.

12 февраля после крестного хода в Санкт-Петербурге в поддержку передачи Исаакиевского собора под управление и в ведомство РПЦ Милонов сказал, что «христиане выжили, несмотря на то ​что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника [члены Законодательного собрания Петербурга, которые выступили против передачи собора РПЦ] варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям».

Позднее, после того как заявления депутата были раскритикованы, в частности послом Израиля в России, он извинилcя на своей странице в социальной сети Facebook.

Милонов отметил, что никаких намерений задеть чувства граждан по национальному признаку у него не было, как и «намерений касаться темы национальностей»

Ранее депутат заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Ковалев потребовал от председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина привлечь Милонова к уголовной ответственности. По мнению парламентария, депутат Госдумы должен понести ответственность за «унижение достоинства православных христиан и иудеев, возбуждение ненависти и вражды».

Комментарии
2
newn newn
Милонова давно пора гнать из депутатов и привлеч к уголовной ответственности.
Он постоянно провоцирует напряжённость и непримиримость в обществе.
Чистый провокатор, Гапон новоиспеченный, дестабилизирует общественные отношения и сталкивае различные слои общества.
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woodyM®SailorАВ
распять нахрен)))
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