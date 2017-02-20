Врио главы Пермского края Решетников назначил и. о. замруководителя администрации

ПЕРМЬ, 20 февраля. / Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о назначении и. о. заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Елены Сосниной. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«С 22 февраля исполняющей обязанности заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края назначена Елена Соснина», — сообщили в пресс-службе.

Ранее этот пост занимал Сергей Юрпалов, который курировал работу трех департаментов администрации — департамента макроэкономики, департамента мониторинга и контрольный департамент.

Соснина ранее руководила департаментом госслужбы в период губернаторства Олега Чиркунова, затем возглавляла ООО «Коммерсантъ в Перми».

Как ранее сообщалось, с 8 февраля Решетников сделал первые кадровые перестановки в правительстве, поставив на пост вице-премьера — руководителя аппарата правительства соратника из департамента экономической политики Москвы Елену Лопаеву.

Также он назначил экс-советника Басаргина Анатолия Маховикова полпредом в заксобрании региона.

6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о намерении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на новый срок. Полномочия Басаргина завершались в мае.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова.

Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования 10 сентября.