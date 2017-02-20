Врио главы Пермского края Решетников назначил и. о. замруководителя администрации
Ранее этот пост занимал Сергей Юрпалов, который курировал работу трех департаментов администрации.
Ранее этот пост занимал Сергей Юрпалов, который курировал работу трех департаментов администрации.
ПЕРМЬ, 20 февраля. / Корр. ТАСС Алла Михеенко/. Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников подписал распоряжение о назначении и. о. заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края Елены Сосниной. Об этом сообщила
«С 22 февраля исполняющей обязанности заместителя руководителя администрации губернатора Пермского края назначена Елена Соснина», — сообщили в
Ранее этот пост занимал Сергей Юрпалов, который курировал работу трех департаментов администрации — департамента макроэкономики, департамента мониторинга и контрольный департамент.
Соснина ранее руководила департаментом госслужбы в период губернаторства Олега Чиркунова, затем возглавляла ООО «Коммерсантъ в Перми».
Как ранее сообщалось, с 8 февраля Решетников сделал первые кадровые перестановки в правительстве, поставив на пост
Также он назначил
6 февраля губернатор Пермского края Виктор Басаргин сообщил о намерении досрочно сложить полномочия и не баллотироваться на новый срок. Полномочия Басаргина завершались в мае.
Президент РФ Владимир Путин принял отставку Басаргина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Максима Решетникова.
Выборы нового главы региона пройдут в единый день голосования 10 сентября.