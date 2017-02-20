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15:10 (мск), источник: Volga News

По итогам работы Счетной палаты возбуждено 22 уголовных дела

В понедельник, 20 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии Счетной палаты Самарской области, где были подведены итоги работы за 2016 год.

Председатель Счетной палаты Антонина Зубкова сообщила, что в прошлом году контрольным органом было проверено использование 59,9 млрд руб. бюджетных средств. Объем выявленных нарушений составил 9,2 млрд рублей.

«Возвращены в бюджет в результате нашей работы 11,5 млн руб., кроме того, в рамках судебных решений предполагается поступление еще 69 млн руб. — это возврат в бюджет незаконно выделенных субсидий и грантов», — сообщила она.

Антонина Зубкова напомнила, что обязательному возврату в бюджет подлежат только суммы нецелевого использования, а это относится к грубым нарушениям бюджетного кодекса и встречается достаточно редко.

«Значительная часть наших представлений указывает на нарушения в работе министерств с подведомственными учреждениями. В основном они касаются порядка выделения средств. Министерства учитывают замечания и изменяют порядок работы», — отметила председатель Счетной палаты.

В целом по итогам работы Счетной палаты в 2016 г. было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, 5 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также было возбуждено 22 уголовных дела, из них 14 доведено до суда, по 11 вынесены обвинительные приговоры. По остальным делам расследование продолжается.

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