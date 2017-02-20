По итогам работы Счетной палаты возбуждено 22 уголовных дела
В понедельник, 20 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии Счетной палаты Самарской области, где были подведены итоги работы за 2016 год.
В понедельник, 20 февраля, состоялось расширенное заседание коллегии Счетной палаты Самарской области, где были подведены итоги работы за 2016 год.
Председатель Счетной палаты Антонина Зубкова сообщила, что в прошлом году контрольным органом было проверено использование 59,9 млрд руб. бюджетных средств. Объем выявленных нарушений составил 9,2 млрд рублей.
«Возвращены в бюджет в результате нашей работы 11,5 млн руб., кроме того, в рамках судебных решений предполагается поступление еще 69 млн руб. — это возврат в бюджет незаконно выделенных субсидий и грантов», — сообщила она.
Антонина Зубкова напомнила, что обязательному возврату в бюджет подлежат только суммы нецелевого использования, а это относится к грубым нарушениям бюджетного кодекса и встречается достаточно редко.
«Значительная часть наших представлений указывает на нарушения в работе министерств с подведомственными учреждениями. В основном они касаются порядка выделения средств. Министерства учитывают замечания и изменяют порядок работы», — отметила председатель Счетной палаты.
В целом по итогам работы Счетной палаты в 2016 г. было возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, 5 должностных лиц было привлечено к дисциплинарной ответственности.
Также было возбуждено 22 уголовных дела, из них 14 доведено до суда, по 11 вынесены обвинительные приговоры. По остальным делам расследование продолжается.