В Молдову едет Эрдоган
Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда в республику прибудет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда в республику прибудет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Визит в Молдову президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предварительно запланирован на 5 мая, написал на своей странице в соцсети Facebook глава республики Игорь Додон.
Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с
«Проинформировал о начале подготовки для официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев, запланированного предварительно на 5 мая этого года», — отметил Додон.
Он подчеркнул конструктивный характер и позитивную динамику дипломатических отношений между Молдовой и Турцией.
Додон также сообщил, что принял приглашение и подтвердил участие в мае этого года в саммите глав государств и правительств Организации черноморского экономического сотрудничества, который состоится 22 мая в Стамбуле.