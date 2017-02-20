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15:16 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову едет Эрдоган

Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда в республику прибудет турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 20 фев — Sputnik. Визит в Молдову президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предварительно запланирован на 5 мая, написал на своей странице в соцсети Facebook глава республики Игорь Додон.

Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с вице-министром иностранных дел Турции Ахметом Йылдызом (Ahmet Yildiz), который находится в эти дни в Молдове.

«Проинформировал о начале подготовки для официального визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев, запланированного предварительно на 5 мая этого года», — отметил Додон.

Он подчеркнул конструктивный характер и позитивную динамику дипломатических отношений между Молдовой и Турцией.

Додон также сообщил, что принял приглашение и подтвердил участие в мае этого года в саммите глав государств и правительств Организации черноморского экономического сотрудничества, который состоится 22 мая в Стамбуле.

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