Дмитрий Самойлов распорядился провести внеплановую проверку департамента земельных отношений
Глава Перми Дмитрий Самойлов дал распоряжение аппарату администрации города при участии
Глава Перми Дмитрий Самойлов дал распоряжение аппарату администрации города при участии
Проверка должна быть проведена в срок до 20 марта.
«Все наши успехи, все построенные дороги, школы и детские сады перечеркивает один такой “деятель”, которого поймали на прошлой неделе. Создайте рабочую группу и досконально проверьте департамент земельных отношений на предмет рисков, связанных с коррупцией. После изучения материалов проверки, сделаем выводы, в том числе, возможно, примем кадровые решения», — подчеркнул глава города.
Также аппарату дано указание подготовить предложения по изменению функционала подчиненных, отвечающих за «земельные вопросы».
«Администрации районов у нас согласовывают одни “земельные вопросы”, управление потребрынка — другие, ДЗО — третьи. Нужно, чтобы за этот фронт работ нес ответственность один руководитель, с него и спрос будет особый. Подготовьте предложения по изменению функциональных обязанностей соответствующих должностных лиц», — сказал глава города.