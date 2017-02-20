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16:14 (мск), источник: NewsKo

Дмитрий Самойлов распорядился провести внеплановую проверку департамента земельных отношений

Глава Перми Дмитрий Самойлов дал распоряжение аппарату администрации города при участии контрольно-аналитического департамента организовать внеплановую проверку департамента земельных отношений. Это поручение связано с недавним арестом заместителя начальника ДЗО Павла Пахунова по подозрению в совершении преступления, квалифицируемого как «получение взятки в особо крупном размере».

Проверка должна быть проведена в срок до 20 марта.

«Все наши успехи, все построенные дороги, школы и детские сады перечеркивает один такой “деятель”, которого поймали на прошлой неделе. Создайте рабочую группу и досконально проверьте департамент земельных отношений на предмет рисков, связанных с коррупцией. После изучения материалов проверки, сделаем выводы, в том числе, возможно, примем кадровые решения», — подчеркнул глава города.

Также аппарату дано указание подготовить предложения по изменению функционала подчиненных, отвечающих за «земельные вопросы».

«Администрации районов у нас согласовывают одни “земельные вопросы”, управление потребрынка — другие, ДЗО — третьи. Нужно, чтобы за этот фронт работ нес ответственность один руководитель, с него и спрос будет особый. Подготовьте предложения по изменению функциональных обязанностей соответствующих должностных лиц», — сказал глава города.

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