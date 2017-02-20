Президент Украины подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.
«Назначить Кизима Игоря Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь», — говорится в указе Президента Украины № 39 от 16 февраля.