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18:59 (мск), источник: БЕЛТА

Президент Украины подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о назначении Игоря Кизима послом в Беларуси. Об этом сообщается на сайте украинского лидера.

«Назначить Кизима Игоря Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь», — говорится в указе Президента Украины № 39 от 16 февраля.

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