Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
Франция выразила сожаление из-за указа Путина
Дочь Валерии: этот мужчина может забрать у нас маму
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
8 способов поклеить обои иначе
Налог на недвижимость в Москве снизят вдвое
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Психологический портрет можно нарисовать по смайликам
Израильский ученый призвал отказаться от термина «здоровая диета»
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
14В США прошла самая престижная выставка собак
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
18:07 (мск), источник: Sputniknews.kz

Астана ждет разъяснения от Бишкека в связи с заявлением Атамбаева

АСТАНА, 20 фев — Sputnik. МИД Казахстана ждет разъяснений от кыргызской стороны в связи с высказыванием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в интервью Euronews.

Источник: Sputniknews.kz

Атамбаев в конце прошлой недели отправился с визитом в Европу и дал интервью телеканалу Euronews, в котором, отвечая на вопрос журналиста о Евразийском экономическом союзе, высказался о Казахстане.

«Нам надо с кем-то торговать, нам надо как-то работать с соседями. Если мы не вступаем в Евразийский экономический союз, нам просто грозила блокада. В 2010 году, когда Казахстан нам устроил блокаду на 1,5 месяца, у нас даже были человеческие жертвы. Такое было, потому что блокада — это плохая вещь», — сказал Атамбаев, добавив, что Кыргызстан готов «и сегодня вступить в Евросоюз».

В понедельник внешнеполитическое ведомство Казахстана озвучило свою позицию по этому поводу.

«Мы обратили внимание на данное высказывание президента Кыргызстана и в настоящее время ожидаем разъяснений от кыргызской стороны», — сообщили в пресс-службе МИД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Убита бывший главный врач психбольницы Костанайской области
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Россия стала лидером по добыче нефти
Путин поручил улучшить профилактику подросткового суицида
Москва ответила на обвинения в попытке переворота в Черногории
Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР
Комиссия Госдумы по этике начала проверку Виталия Милонова
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
10 советов для оформления квартиры в современном экостиле
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь