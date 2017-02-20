Астана ждет разъяснения от Бишкека в связи с заявлением Атамбаева
АСТАНА, 20 фев — Sputnik. МИД Казахстана ждет разъяснений от кыргызской стороны в связи с высказыванием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в интервью Euronews.
АСТАНА, 20 фев — Sputnik. МИД Казахстана ждет разъяснений от кыргызской стороны в связи с высказыванием президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в интервью Euronews.
Атамбаев в конце прошлой недели отправился с визитом в Европу и дал интервью телеканалу Euronews, в котором, отвечая на вопрос журналиста о Евразийском экономическом союзе, высказался о Казахстане.
«Нам надо с
В понедельник внешнеполитическое ведомство Казахстана озвучило свою позицию по этому поводу.
«Мы обратили внимание на данное высказывание президента Кыргызстана и в настоящее время ожидаем разъяснений от кыргызской стороны», — сообщили в