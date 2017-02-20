Кабмин может выделить семьям погибших на Майдане 152 млн гривен со счетов Януковича

Об этом заявил народный депутат Андрей Павелко, передает сайт «Блока Петра Порошенко».

«За прошлый год органами Военной прокуратуры были арестованы отдельные члены преступной организации Януковича. В конце прошлого года обеспечено возмещение ими причиненного государству ущерба на сумму 152 млн гривен и зачислены в Госбюджет. Учитывая, что эти средства не планировались в Госбюджет, и несмотря на причинноследственную связь между преступными действиями соответствующих лиц и последующими трагическими событиями во время Революции достоинства и АТО, для чествования памяти Героев, бюджетный комитет единогласно принял решение рекомендовать срочно урегулировать вопрос относительно предоставления одноразовой денежной помощи семьям погибших Героев небесной сотни и участников АТО, возмещенных за счет указанных средств», — заявил Павелко.

Отмечается, что по предварительным подсчетам, каждая семья из этого перечня сможет получить, в случае положительного решения правительства, свыше 46 тысяч гривен.

Напомним, Петр Порошенко призвал Раду принять закон для заочного осуждения Януковича.