Кизим назначен послом Украины в Беларуси
Президент Петр Порошенко издал указ о назначении Игоря Кизима послом Украины в Республике Беларусь. Об этом сообщает официальное
Президент Петр Порошенко издал указ о назначении Игоря Кизима послом Украины в Республике Беларусь. Об этом сообщает официальное
«Назначить Кизима Игоря Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь», — сообщается в документе.
Соответствующий указ № 39 / 2017 о назначении Кизима подписан президентом 16 февраля.
Напомним, Порошенко также назначил новых послов Украины в Ираке и Лаосе.