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16:55 (мск), источник: РБК - Украина

Кизим назначен послом Украины в Беларуси

Президент Петр Порошенко издал указ о назначении Игоря Кизима послом Украины в Республике Беларусь. Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины.

«Назначить Кизима Игоря Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Беларусь», — сообщается в документе.

Соответствующий указ № 39 / 2017 о назначении Кизима подписан президентом 16 февраля.

Напомним, Порошенко также назначил новых послов Украины в Ираке и Лаосе.

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