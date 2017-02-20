Примэрия Кишинева погрязла в судебных разбирательствах

«Мы работаем над проектом троллейбусов с автономным питанием. Сейчас у нас идет разбирательство. Госканцелярия опротестовала распоряжения генерального примара, которое касается запуска этого проекта. Сегодня у нас идет процесс. Посмотрим, как будут развиваться события», — заявил в понедельник на заседании муниципальных служб глава управления электротранспорта столицы Георге Моргоч.

При этом чиновник пояснил, что «тестирование и сертификация троллейбуса с автономным питанием уже в работе».

«Готовим документацию и ждем решения минских коллег, чтобы отправить туда троллейбус», — сказал Моргоч.

Еще в ноябре 2015 года чиновник заявлял, что руководимое им управление работает над возможностью открыть троллейбусный маршрут до Международного кишиневского аэропорта. Речь шла о том, чтобы запустить на линию машины на аккумуляторных батареях. Одна такая транспортная единица уже была протестирована в столице, но для полноценной работы маршрута, по словам чиновника, нужны были еще пять машин.

Троллейбус на аккумуляторных батареях способен автономно проехать до 50 километров. Для зарядки источника питания требуется порядка часа. По словам специалистов, она может происходить в процессе передвижения троллейбуса по городу, поскольку в это время он подключен к сети.

Однако учитывая сложившуюся ситуацию, по словам экспертов, сложно прогнозировать, когда проект может быть реализован.

Совсем недавно столичную примэрию уже засудили по другому транспортному вопросу. Судебные разбирательства с Госканцелярией продолжались более двух лет. Ведомство оспорило в суде распоряжение местной администрации Кишинева, разрешающее транспортировку в маршрутках стоячих пассажиров в зависимости от свободного места в транспортном средстве — то есть от 7 до 10 стоячих пассажиров.

В итоге было установлено, что оно не соответствует действующему законодательству, нарушая часть 49 (р) Кодекса автомобильного транспорта и положения части 83 (а) Регламента дорожного движения.

Суд столицы 6 апреля 2016 года постановил, что примэрия должна отменить данное решение. Никакие последующие протесты местной администрации в вышестоящие ведомства не помогли. Высшая судебная палата в феврале 2017 года вынесла окончательное решение, оставив в силе вердикт первой инстанции.