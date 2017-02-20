Ярошук: Конкурс на должность мэра Калининграда пройдет осенью

«Конечно, как у меня срок заканчивается, так [и будет объявлен конкурс]. Это в соответствии с федеральным законодательством и областным. В октябре, по-моему у меня полномочия заканчиваются», — сказал глава Калининграда.

Досрочно складывать полномочия и выходить на конкурс он не планирует.

Напомним, 17 февраля депутаты городского совета Калининграда окончательно утвердили внесение изменений в устав городского округа, предполагающих отмену прямых выборов градоначальника. Согласно изменениям, новый градоначальник будет избираться специальной комиссией, «укомплектованной» 50/50 из членов горсовета и правительства региона.

Напомним также, что общественные слушания по изменениям в устав прошли 1 февраля, но были чистой формальностью — решение об отказе от выборов мэра Калининграда областная Дума одобрила еще в конце ноября.