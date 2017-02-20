Назарбаев выразил озабоченность проблемами между Россией и Беларусью

В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества.

Главы государств обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.

Лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих встреч. В частности, Президент Казахстана пригласил Президента Беларуси принять участие в предстоящем саммите Шанхайской Организации сотрудничества и открытии международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.

Между тем, как сообщает официальный сайт Президента Беларуси, стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.

«Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза», — сообщается на сайте Президента Беларуси.