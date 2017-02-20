Назарбаев выразил озабоченность проблемами между Россией и Беларусью
Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
В ходе беседы Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко обсудили наиболее актуальные темы двустороннего сотрудничества.
Главы государств обменялись мнениями по вопросам текущей деятельности и дальнейшего развития Евразийского экономического союза.
Лидеры двух стран также рассмотрели график предстоящих встреч. В частности, Президент Казахстана пригласил Президента Беларуси принять участие в предстоящем саммите Шанхайской Организации сотрудничества и открытии международной выставки «ЭКСПО-2017» в Астане.
Между тем, как сообщает официальный сайт Президента Беларуси, стороны выразили взаимную обеспокоенность в связи с существующими проблемами.
«Президент Казахстана выразил озабоченность проблемными вопросами в отношениях Российской Федерации и Республики Беларусь. При этом он уверен, что все существующие проблемы будут решены внутри союза», — сообщается на сайте Президента Беларуси.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев рассказал Главе белорусского государства о проблемах между Казахстаном и Кыргызстаном и путях их решения. Стороны обсудили весь комплекс