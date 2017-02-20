Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса»
Комбат "Донбасса": мои люди заблокировали все аэропорты Украины
Умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
50 лет назад родился Курт КобейнТест на знание творчества группы Nirvana
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
"Он не понял одной вещи": Пригожин об уходе команды от Лепса
В Киев вводят спецназ и военную технику - СМИ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
Киев хочет сдать Крым в аренду РФ: реакция Лаврова – СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10«День без иммигрантов»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
19:13 (мск), источник: Фонтанка

Полтавченко ушел в отпуск на две недели

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов в своем Twitter-аккаунте.

По его данным, градоначальник будет находиться на отдыхе с 20 февраля по 6 марта. Исполнять обязанности главы города будет вице-губернатор, руководитель администрации Александр Говорунов.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», губернатор Петербурга проведет эти 2 недели на юге России. Во время отпуска, 24 февраля, ему исполнится 64 года.

Отметим, что в канун ухода губернатора в отпуск федеральные СМИ со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Кремле сообщили, что Георгий Полтавченко не согласовал с Владимирым Путиным передачу Исаакиевского собора РПЦ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
Умер представитель России при ООН Виталий Чуркин
В Сирии погибли четыре российских военных советника
Путин поручил улучшить профилактику суицидов среди подростков
Мантуров: Россия поставит новые танки Т-90МС на Ближний Восток
Белоруссия пообещала наказывать граждан с документами ДНР и ЛНР
ОКР заявил о предварительном допуске россиян к Играм-2018
Что произошло за секунду до рукопожатия Трюдо и Трампа
Спорт
«Спартак» на финише, Витиньо возвращается на поле: обзор сборов ЦСКА обыграл норвежский «Сарпсборг» — 3:1. Хорошая новость — качество футбола остается высоким, команда готова к сезону
Авто
«Дубовый автомобиль ручной сборки» продают за $50 000 На сайтах объявлений появилось предложение купить уникальную машину, кузов которой выполнен из натуральной древесины
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду в том, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
На 80-м году жизни скончалась звезда фильма «Девушка без адреса» Народная артистка Светлана Карпинская продолжительное время боролась с болезнью
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В ОАЭ начали работу над проектом по освоению Марса
Налог на недвижимость в Москве предложили снизить вдвое
Сбербанк вновь снизил ипотечные ставки
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Татьяна Волосожар и Максим Траньков дали дочери греческое имя На прошлой неделе олимпийские чемпионы впервые стали родителями.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь