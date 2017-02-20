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18:30 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Молодые люди в спортивных костюмах собираются в центре Киева — СМИ

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Группы молодых людей в спортивных костюмах и темных шапочках начали собираться во второй половине дня в понедельник в центре Киева, передает издание «Страна» со ссылкой на корреспондента с места событий.

Источник: "РИА Новости" Украина

«Молодые люди в спортивных костюмах и темных шапочках собираются группками у метро “Крещатик”», — говорится в сообщении.

В Киеве 18—22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Евромайдана в 2014 году. В центре Киева в воскресенье в акциях принимали участие несколько сотен человек.

Усиленные наряды полиции патрулируют на площади Независимости и в правительственном квартале города.

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.

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