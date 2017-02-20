Молодые люди в спортивных костюмах собираются в центре Киева — СМИ

«Молодые люди в спортивных костюмах и темных шапочках собираются группками у метро “Крещатик”», — говорится в сообщении.
В Киеве 18—22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Евромайдана в 2014 году. В центре Киева в воскресенье в акциях принимали участие несколько сотен человек.
Усиленные наряды полиции патрулируют на площади Независимости и в правительственном квартале города.
Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.
Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут». Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД «Беркута» отрицают свою причастность к убийствам.