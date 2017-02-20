В США призвали усилить реформы в Украине

«Украинский народ показал мужество и решимость во время Революции Достоинства. Соединенные Штаты призывают лидеров Украины активизировать усилия по борьбе с коррупцией и продолжать политические и экономические реформы, в память тех, кто отдал свою жизнь, чтобы обеспечить лучшее, более демократичное будущее для Украины. Соединенные Штаты будут поддерживать украинский народ в этих усилиях», — говорится в заявлении.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что процесс реформ в Украине продлится еще несколько лет.