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09:09 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Власти Воронежа помогут управляющим компаниям очистить от снега крыши многоэтажек

К уборке подключатся сотрудники городских комбинатов благоустройства.

Сотрудники городских комбинатов благоустройства займутся очисткой от снега и наледи крыш многоэтажек, обслуживаемых управляющими компаниями. Организовать их работу мэр Александр Гусев поручил руководителю городского управлению ЖКХ Игорю Черенкову на планерке в понедельник, 20 февраля.

Оказание помощи управляющим компаниям, ответственным за уборку крыш и придомовых территорий, связано с последними случаями травмирования горожан при падении наледи и сосулек. В Воронеже 20 февраля глыба льда упала на женщину с коляской, а сотрудницу магазина засыпало сошедшим с крыши снегом и льдом.

— На этой неделе мы должны активно отработать вместе с управляющими компаниями, оказать им помощь, — отметил Александр Гусев. — Наши специалисты должны поработать на домах, в которых расположено муниципальное жилье. Если не хватает людей в комбинатах благоустройства, нужно заключать договоры с подрядчиками.

По словам руководителя управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сергея Хомука, в воскресенье, 19 февраля, из-за падения наледи с кровли дома № 24/1 на Ленинском проспекте пострадали два человека. За помощью они обратились в больницу скорой медицинской помощи. В понедельник, 20 февраля, на улице Ржевская глыба льда упала на женщину, которая везла в коляске ребенка. Пострадавшую женщину доставили в «Электронику». В тот же день на улице Кольцовская, 54 куски наледи проломили козырек аптеки и засыпали сотрудницу магазина, расположенного в этом же здании. Обеих женщин госпитализировали.

С 26 января по 1 февраля от падения сосулек и наледи в регионе пострадали три человека. Одному из них потребовалась госпитализация. Самую серьезную травму от падения сосулек зимой-2016/17 получила 22-летняя жительница Воронежа: 16 января на девушку упала ледяная глыба. Горожанка попала в «Электронику» с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней тяжести».

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