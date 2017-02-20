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21:23 (мск), источник: Nbnews.com.ua

Депутата Артеменко исключили из состава фракции Ляшко

Радикальная партия Олега Ляшко исключила народного депутата Андрея Артеменко из состава фракции. Об этом стало известно в понедельник, 20 февраля.

«Решение фракции Радикальной партии Ляшко — исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сдать мандат, полученный по списку РПЛ», — говорится в сообщении члена фракции Андрея Лозового на Фейсбуке.

Господин Артеменко во время выборов был 16 в списке Радикальной партии. Он является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.

Как сообщал НБН, экс-советнику Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его увольнения передали план по снятию санкций с России, который разработан украинским народным депутатом Андреем Артеменко (Радикальная партия) и предусматривает, в частности, проведение референдума о передаче Крыма в аренду на 50−100 лет.

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