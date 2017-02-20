Депутата Артеменко исключили из состава фракции Ляшко

«Решение фракции Радикальной партии Ляшко — исключить Андрея Артеменко из состава фракции и требовать от него сдать мандат, полученный по списку РПЛ», — говорится в сообщении члена фракции Андрея Лозового на Фейсбуке.

Господин Артеменко во время выборов был 16 в списке Радикальной партии. Он является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции.