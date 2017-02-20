Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин глубоко сожалеет о кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщил «Интерфаксу»
Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин глубоко сожалеет о кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщил «Интерфаксу»
Песков подчеркнул, что президент «высоко ценил профессионализм и дипломатический талант» дипломата.
«Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Чуркина», — сказал