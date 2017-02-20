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21:27 (мск), источник: Интерфакс

Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Чуркина

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин глубоко сожалеет о кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Песков подчеркнул, что президент «высоко ценил профессионализм и дипломатический талант» дипломата.

«Президент выразил соболезнования родным и близким, а также коллективу МИД России в связи с кончиной Чуркина», — сказал пресс-секретарь главы государства.

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