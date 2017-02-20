Возле АП усилили охрану
Возле Администрации президента в понедельник вечером усилили охрану.
Возле Администрации президента в понедельник вечером усилили охрану.
На улице Банковой находится несколько рядов Нацполиции и Нацгвардии, передает «Украинская правда».
Ниже, по улице Институтской, расположена большая колонна Нацгвардии, которая перекрывает движение на Банковую.
В то же время люди постоянно прибывают на Майдан Независимости и к монументу Небесной сотни почтить память погибших.
Столкновений в центре Киева не было.