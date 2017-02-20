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21:27 (мск), источник: УНИАН

Возле АП усилили охрану

Возле Администрации президента в понедельник вечером усилили охрану.

Источник: УНИАН

На улице Банковой находится несколько рядов Нацполиции и Нацгвардии, передает «Украинская правда».

Ниже, по улице Институтской, расположена большая колонна Нацгвардии, которая перекрывает движение на Банковую.

В то же время люди постоянно прибывают на Майдан Независимости и к монументу Небесной сотни почтить память погибших.

Столкновений в центре Киева не было.

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